Magdeburg: 47-jähriger Möbellieferant kommt zwei Betrügern auf die Schliche

Am 16. Dezember 2021 soll es im Stadtteil Leipziger Straße zu einer Betrugshandlung gekommen sein.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an

Magdeburg (vs) - Ein 47-jähriger Möbellieferant kontaktierte am Donnerstag, den 16. Dezember 2021 gegen 10.30 Uhr die Magdeburger Polizei, nachdem er bei der Auslieferung von mehreren Möbeln den Verdacht hatte, dass es sich vor Ort um eine Betrugshandlung handeln könnte. Angeblich hatte eine Frau mehrere Möbelstücke zu einer Adresse im Stadtteil Leipziger Straße bestellt.

Die Frau war jedoch nicht da, dafür nahmen zwei Männer die Pakete auf der Straße entgegen. Bei der Personenüberprüfung durch die Polizei versuchten die beiden Männer zu Fuß zu flüchten. Dabei stießen sie einen Polizeibeamten zur Seite. Die 22- und 28-jährigen Männer konnten jedoch umgehend durch die Polizisten gestellt werden.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler davon aus, dass die Beschuldigten Möbel an den Tatort bestellt, um sie sich in einer Betrugshandlung anzueignen. Bei dem angeblichen Lieferort handelte es sich um eine leer stehende Wohnung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an