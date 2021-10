Magdeburg: 50-jähriger Radfahrer stürzt bei Vollbremsung, um Kollision zu verhindern - Autofahrer fährt weiter

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (22. Oktober) in Magdeburg beim Abbiegen nicht auf die geradeaus fahrenden Radfahrer geachtet. Ein 50-jähriger Radfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung einlegen und stürzte.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (22. Oktober) in Magdeburg beim Abbiegen nicht auf die geradeaus fahrenden Radfahrer geachtet. Ein 50-jähriger Radfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung einlegen und stürzte.

Magdeburg (vs) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist am Freitag (22. Oktober) gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto die Brenneckestraße in Fahrtrichtung Blankenburger Straße entlanggefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, bog der Fahrer auf Höhe der Hausnummer 93 nach rechts auf das Gelände eines dort befindlichen Einkaufsmarktes ab, ohne auf den geradeaus fahrenden Radfahrer zu achten.

Der 50-jährige Radfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer des Autos setzte die Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.