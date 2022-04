Magdeburg/Stendal (vs) - Zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten kam es in der Nacht zum Sonntag auf der A2 am Autobahnkreuz Magdeburg. Dies teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Demnach beabsichtigte eine 32 Jahre alte Fahrerin aus Stendal am Autobahnkreuz Magdeburg von der A14 auf die A2 in Fahrtrichtung Berlin aufzufahren. Hierbei missachtete sie einen bereits auf der Fahrbahn befindlichen 26-Jährigen aus Berlin. Er kam in Folge des Zusammenstoßes mit seinem Auto nach mehrmaligem Drehen und Überschlagen nach rechts von der Fahrbahn ab und auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Die Polizisten konnten den eingeklemmten und nicht ansprechbaren jungen Mann aus dem Fahrzeug befreien und Rettungskräften übergeben. Der schwer Verletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 32 Jahre alte Frau und ihr 24 Jahre alter Beifahrer standen unter Schock.

Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.