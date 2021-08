Polizei Magdeburg: Alkoholisierter Vater stürzt am Hasselbachplatz auf Kinderwagen

Ein alkoholisiertes Pärchen ist am Samstagabend (28. August) mit ihrem zweijährigen Kind am Hasselbachplatz in Magdeburg gewesen. Dabei soll der Vater auf den Kinderwagen gestürzt sein, wobei sich das Kind verletzte.