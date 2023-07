Er wollte einfach nur Wasser bei der Polizei trinken und verließ die Wache am Magdeburger Hauptbahnhof mit gleich mehreren Anzeigen. Was hatten die Beamten entdeckt?

Er verlangte nach Wasser und bekam es auch: Ein 24-Jähriger bat Polizisten im Hauptbahnhof in Magdeburg um Hilfe. Dabei entdeckten sie, dass er nicht nur Drogen bei sich hatte, sondern auch einen ganzen Satz Messer. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Entdeckung machten Beamte bei der Durchsuchung eines Hilfesuchenden am Freitagnachmittag in Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hat ein 24-jähriger Mann die Polizisten zunächst im Hauptbahnhof wegen Kreislaufproblemen und Dehydrierung um Hilfe gebeten. Auf die Nachfrage, woher seine gesundheitlichen Probleme kommen könnten, habe er zugegeben, am Vortrag Speed konsumiert zu haben, heißt es. Die Polizisten hätten den 24-Jährigen mit auf die Wache genommen und ihm Wasser und ärztliche Hilfe angeboten.

Was offenbar überraschte: Der Mann trug außerdem eine Kundenkarte und eine CD mit betäubungsmittelähnlichen Anhaftungen, einen Joint, eine entsprechende Tablette und eine geringe Menge an mutmaßlichen Amphetaminen fest und beschlagnahmten dies. Noch überraschender waren allem Anschein nach die drei feststehenden Messer mit Klingenlängen von 9, 10 und 12 Zentimetern, die unerwartet zum Vorschein kamen.

Der 24 Jahre alte Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und gegen das Führungsverbot in der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Magdeburg verantworten.