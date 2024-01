Nahe der Haltestelle "Alter Markt" in Magdeburg wurde ein 37-Jähriger von einer Gruppe brutal attackiert. Eine Passantin entdeckte das Opfer und rief die Polizei.

Magdeburg/vs - Als ein 37-Jähriger gegen 22 Uhr die Straßenbahn Linie 1 an der Haltestelle „Alter Markt“ verließ, wurde er verfolgt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, dem 04. Januar. Laut Polizei bestand die Verfolgergruppe aus mehreren unbekannten Personen.

Kurz danach wurde der 37-jährige Magdeburger von der Gruppe mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die circa sechs Personen ließen erst von dem Magdeburger ab, als dieser am Boden lag. Die unbekannten Täter flüchteten danach in Richtung Kleine Münzstraße. Eine Passantin entdeckte den am Boden liegenden Mann kurz darauf und rief die Polizei.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann oder die mutmaßlichen Täter kennt, möge sich bitte unter 0391 - 546 3295 bei der Polizei in Magdeburg melden.