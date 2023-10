Drei unbekannte Täter beraubten einen 18-jährigen Mann aus Groß Quenstedt am helllichten Tag, mitten in Magdeburg. Die mutmaßlichen Täter werden nun polizeilich gesucht.

Magdeburg (vs) - Ein 18-jähriger Mann aus Groß Quenstedt wurde am 10. Oktober in Magdeburg angegriffen und ausgeraubt. Dies geschah, als er gegen 13:50 Uhr im Bereich des Ulrichplatzes unterwegs war.



Dort stieß er auf ihm drei unbekannten Männer, mit denen er laut Polizei eine Meinungsverschiedenheit hatte. Kurz darauf griffen die drei Unbekannten den 18-Jährigen mit Schlägen und Tritten an.



Die mutmaßlichen Täter stahlen dem Opfer daraufhin das Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Allee-Center.

Täter sind flüchtig und werden gesucht

Die drei bislang unbekannten Täter werden laut Polizei Magdeburg wie folgt beschrieben:



1. Person: männlich, ca. 13 Jahre, kurze braune Haare, stämmige Fi-gur, dunkelgraue Weste, schwarze Jogginghose



2. Person: männlich, ca. 14-17 Jahre, blau-schwarze Jacke, schwarzes Basecap, blaue Jeans



3. Person: männlich, ca. 30 Jahre, blonde kurze Haare, Bart, blaue Jeans



Die Polizei Magdeburg bittet Zeugen, die die Tat gesehen haben oder Informationen zu den mutmaßlichen Tätern geben können, um Hilfe. Die Rufnummer des Polizeireviers Magdeburglautet: 0391 - 546 32 95