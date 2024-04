In der Leiterstraße hatte ein Zeuge mehrere Personen beobachtet, die mit Waffen hantierten. Bei dem daraufhin ausgelösten Polizeieinsatz stellte sich heraus, dass es sich dabei um Kinder handelte, welche mit Spielzeugwaffen spielten.

Aufruhr in Magdeburg: Drei Kinder mit Spielzeugpistolen lösten einen Polizeieinsatz aus.

Magdeburg/DUR. - Am Donnerstag lösten drei Kinder einen Polizeieinsatz in der Leiterstraße in Magdeburg aus. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge beobachtet, wie drei Personen vor einem Lokal mit Schusswaffen hantierten. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei.

Anschließend rückten Einsatzkräfte des Polizeireviers Magdeburg an. Diese konnten im umliegenden Bereich mehrere Kinder feststellen, welche Spielzeugwaffen mit sich führten. Laut der Polizei stellte sich bei der darauffolgenden Kontrolle heraus, dass die Kinder zu einer Schulklasse gehörten, welche sich gerade auf Klassenfahrt befand.

Bei der anschließenden Belehrung der Kinder wurden die Spielzeugpistolen der Klassenlehrerin übergeben.