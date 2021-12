Magdeburg: Mehrere Gegenstände aus Autos geklaut

Die Scheiben von drei Autos wurden in Magdeburg eingeschlagen und unter anderem ein Fernseher entwendet.

In Magdeburg wurde in Autos eingebrochen.

Magdeburg (vs) - In der Nacht vom 22. zum 23. Dezember schlugen unbekannte Täter die Scheiben dreier Autos ein und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Am Morgen des 23. Dezembers stellten die drei geschädigten Magdeburger fest, dass die Scheiben ihrer geparkten Autos über Nacht zerstört wurden.

Die Tatorte befanden sich in Buckau und Cracau. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen einen Fernseher und ein Musikinstrument, so die Polizei in einer Pressemitteilung.