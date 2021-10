Magdeburg: Polizeibekannter Jugendlicher bietet 16-Jährigen dessen gestohlenes Handy an

Ein 16-jähriger polizeibekannter Jugendlicher hat am Samstag (23. Oktober) einen 16-Jährigen kontaktiert und diesem dessen Handy, was ihm zuvor unter Gewalt weggenommen worden war, für Geld angeboten. Beim Treffpunkt konnte der Täter gestellt werden.

Magdeburg (vs) - Ein 16-Jähriger hat am Samstag (23. Oktober) einen 16-jährigen Geschädigten über einen Messengerdienst kontaktiert. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, bot der 16-jährige Beschuldigte, dem Geschädigten an, dass er sein unter Gewaltanwendung entwendetes Mobiltelefon gegen einen geringen Geldbetrag wiederhaben könne.

Zur vereinbarten Zeit konnte am Samstagnachmittag ein polizeibekannter Jugendlicher aus Magdeburg im Bereich der Lübecker Straße angetroffen werden, welcher das entwendete Mobiltelefon mit sich führte.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung des 16- Jährigen wurde dieser in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.