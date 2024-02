Wegen eines Rettungseinsatzes am Neustädter Platz in Magdeburg kam es zu Verspätungen bei der MVB-Linie 9.

Zum Kannenstieg fuhr in Magdeburg am Montagmittag nicht nur die Linie 1, sondern auch die Linie 9.

Magdeburg/DUR/us. - Zu einem Rettungseinsatz kam es am Montagmittag in Magdeburg entlang der Gleise der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), wie aus einer Meldung des Unternehmens hervorging.

Demnach soll es am Neustädter Platz in Richtung Neustädter See zu dem Einsatz kommen, wie die Verkehrsbetriebe in den Sozialen Medien erklärten. Deshalb war die Straßenbahnlinie 9 von dem Vorfall betroffen sein.

Fahrgäste mussten sich nicht nur auf Verspätungen, sondern auch auf eine Änderung der Fahrtroute einstellen, heißt es auf X (vormals Twitter). Diese Änderung wurde nun wieder aufgehoben.