Magdeburg: Unfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

In Magdeburg ereignete sich ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Am 5. März gegen 3.35 Uhr ereignete sich auf der Leipziger Straße/ Raiffeisenstraße in Magdeburg ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Peugeot die Leipziger Straße und kam in Höhe der Raiffeisenstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Straßenbahnhaltestelle.

Der Fahrer des Autos flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung der Semmelweißstraße, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass das Auto nicht mehr zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Das Fahrzeug wurde zur Fahrerermittlung sichergestellt. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrer verliefen ergebnislos.

Der Fahrer des PKW wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß und war mit einem dunklen Mantel bekleidet, welcher bis zu den Knien reichte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391 / 546 – 3295 entgegen