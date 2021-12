Magdeburg: Zwei Autofahrer bauen Unfälle unter Alkoholeinfluss

Gleich zwei Unfälle haben sich in der Nacht (4. und 5. Dezember) in Magdeburg im Stadtgebiet ereignet. Sowohl der 37-jährige Fahrzeugführer als auch der 24-jährige standen unter Alkoholeinfluss.

Magdeburg (vs) - Gleich zwei Verkehrsunfälle haben sich in der Nacht zum 2. Advent (5. Dezember) im Stadtgebiet von Magdeburg ereignet. Die Fahrzeugführer standen unter erheblichen Alkoholeinfluss.

Der erste Unfall ereignete sich Sonnabend (4. Dezember 2021) gegen 23 Uhr. Der Pkw der Marke Volkswagen kollidierte in der Rogätzer Straße frontal mit einer Verkehrsinsel. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, stand der vor Ort angetroffene mutmaßliche 37-jährige Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag (5.Dezember 2021) gegen 6.40 Uhr in der Klausenerstraße. Der 24-jährige Fahrer eines Daimlerchryslers verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte vor einem Wohnhaus in eine massive Einfriedung für Abfallbehälter. 1,68 Promille erbrachte ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer.

Fahrerlaubnis weg

Bei beiden Unfällen kam es zu keinen Personenschäden. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten durch Bergungsdienste abgeschleppt werden.

Blutprobenentnahmen wurden bei den Fahrzeugführern durchgeführt. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren bezüglich Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und mit einer längerfristigen Versagung der Fahrerlaubnis rechnen.