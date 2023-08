Als ein Mann einen Einbruch in seine Magdeburger Wohnung in Neu Olvenstedt bei der Polizei meldet, werden die Beamten plötzlich hellhörig. Und beginnen, gegen den Geschädigten zu ermitteln.

Magdeburg (vs) - Ein Mann geht am Montagabend zum Polizeirevier. Bei ihm sei eingebrochen worden, heißt es. Doch bei der Aufzählung, was er nun vermisst, spitzen die Beamten plötzlich die Ohren. Denn was sie dann zu hören bekommen, ist in ihrem Berufsalltag eher selten, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach wären Unbekannte in die Wohnung des Mannes in Magdeburg Neu Olvenstedt eingebrochen und hätten hierbei unter anderem Hunderte Euro an Bargeld geklaut. Und zwei Cannabispflanzen aus der Küche.

Nun ermittelt die Polizei nicht nur wegen des Einbruchs, sondern auch gegen den Geschädigten; wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.