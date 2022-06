Magdeburger Ring: Pflegedienstwagen landet in Baumgruppe

Polizei und Rettungsdienst wurden am frühen Dienstagmorgen auf den Magdeburger Ring gerufen. Ein Auto eines Pflegedienstes war von der Fahrbahn abgekommen. Wie sich herausstellte, hatte der "Parkplatz" des Wagens auch mit der Fahrtüchtigkeit der Fahrerin zu tun.

Magdeburg - Am Dienstagmorgen gegen 3.20 Uhr wurden Einsatzkräfte auf den Magdeburger Ring gerufen: In Höhe des Lermsdorfer Wegs war eine Frau mit Ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe gerast.