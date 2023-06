Ein ungewöhnlicher Täter hat in einer Magdeburger Tankstelle am Westring verfassungswidrige Parolen gebrüllt. Der Grund: Der gewünschte Tabak war nicht vorrätig.

Magdeburg (vs) - Zu einem ungewöhnlichen Fall des Skandierens von verfassungswidrigen Parolen ist es am frühen Montagmorgen in einer Tankstelle am Magdeburger Westring gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte der mutmaßliche Täter zunächst in der Tankstelle Tabakwaren kaufen. Da die gewünschten Artikel jedoch nicht vorrätig waren, soll der Mann daraufhin plötzlich angefangen haben, den Verkäufer zu beleidigen. Der Aufforderung, dass der Mann die Tankstelle verlassen möge, sei er ebenfalls nur widerwillig nachgekommen. Als der Mann den Verkaufsraum verließ, habe er lauthals „Sieg Heil“ geschrien, dabei den „Hitlergruß“ gezeigt und sich im Anschluss von der Tankstelle entfernt, heißt es von Seiten der Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre alt

- Schlank

- Dunkelhäutig

- Schwarze Haare

- Schwarzer Pullover mit roter oder pinkfarbener Aufschrift

- Blaue Jeans

- Sandaletten

- Sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Täter, geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.