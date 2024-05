Bei einem Wohnungsbrand in Magdeburg ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Magdeburg - vs

In der Curiesiedlung in Magdeburgs Stadtteil Neue Neustadt ist es am Freitagabend (10, Mai 2024) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Durch das Feuer wurden die betroffene Wohnung und durch das Löschwasser die darunter befindliche Wohnung beschädigt, informierte die Polizei.

Beide Wohnungen sind gegenwärtig nicht bewohnbar. Der Mieter der Brandwohnung wurde schwer verletzt. Er musste in ein Spezialkrankenhaus verbracht werden. Weitere vier Personen wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und in Magdeburger Krankenhäusern behandelt.

Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.