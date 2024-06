In Magdeburg wurde ein Mann durch Stiche lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei suchte per Hubschrauber nach dem möglichen Täter.

Magdeburg - Am Freitag, den 28. Juni 2024, gegen 14.30 Uhr wurde in der Magdeburger Innenstadt ein lebensbedrohlich verletzter Mann durch zwei Passanten gefunden. Er lag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße gegenüber der Hausnummer 21, wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte.

Der durch einen dichten Grünstreifen von der Straße abgetrennte und damit schwer einsehbare Parkplatz gehört zum Gelände der Deutschen Bahn. Die Zeugen hatten die Person dort entdeckt und sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Dabei gab der Mann an, ausgeraubt worden zu sein. Anschließend wurde er bewusstlos. Eine sofort eingeleitete Suche nach tatverdächtigen Personen, auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers, verlief am Nachmittag negativ.

Opfer erleidet Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers

Auf Volksstimme-Anfrage teilt die Polizei am Sonnabend mit, dass der 34-jährige Magdeburger Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten hat. Er wird gegenwärtig im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr. Genauere Angaben zum Tathergang konnte der Mann aufgrund seines Zustands aber bislang noch nicht machen.

Im Bereich dieses Parkplatzes an der Bahnhofstraße in der Magdeburger Innenstadt wurde das Opfer mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen gefunden. Foto: Stefan Harter

Deshalb sucht das Polizeirevier Magdeburg nun nach weiteren Zeugen, die das Opfer und den möglichen Täter zur angegebenen Zeit in dem Bereich beobachtet haben. Die verletzte Person war laut Polizei wie folgt bekleidet: weißes T-Shirt, dunkle lange Hose, dunkle Schuhe, dunkler Rucksack. Unter dem Stichwort „Verletzte Person Bahnhofstraße“ werden Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter 0391/5463295 entgegengenommen.