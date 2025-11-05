Am Dienstag ist es in der Magdeburger Innenstadt zu einem brutalen Angriff auf eine 27-Jährige gekommen. Ein 18-Jähriger hatte unvermittelt auf die junge Frau eingetreten. Mutige Passanten konnten den Mann stellen und an die Polizei übergeben.

In der Otto-von-Guericke-Straße kam es am Dienstagabend zu einem brutalen Angriff auf eine junge Frau.

Magdeburg. - In der Magdeburger Innenstadt ist es am Dienstagabend zu einer brutalen Attacke auf eine junge Frau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 27-Jährige in der Otto-von-Guericke-Straße von einem Mann mehrfach getreten und verletzt.

Demnach war die Frau gemeinsam mit einer Begleitung zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie bemerkte, dass sich ein Mann von hinten näherte. Kurz darauf habe dieser der jungen Frau unvermittelt in den Rücken getreten. Dadurch sei die 27-Jährige zu Boden gestürzt. Anschließend habe der Angreifer weiter auf die am Boden liegende Frau eingetreten.

Erst als eine Zeugin laut auf die Situation aufmerksam gemacht habe, habe der Täter von ihr abgelassen und sei in Richtung Willy-Brandt-Platz geflüchtet.

18-Jähriger attackiert junge Frau brutal: Täter und Opfer kannten sich nicht

Wachsame Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam, verfolgten den Mann und übergaben ihn anschließend den alarmierten Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 18-jährigen Mann. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass sich Täter und Opfer nicht gekannt haben.

Die 27-jährige Frau habe Verletzungen am Knie und Rücken erlitten und sei zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei leitete gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zudem erteilte die Polizei ihm einen Platzverweis für den Bereich. Nach Abschluss der Maßnahmen sei der 18-Jährige noch Vor Ort entlassen worden. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.