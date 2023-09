Einem 28-Jährigen wurde im Breiten Weg in Magdeburg sein Handy während des Telefonierens vom Ohr gerissen und geklaut. Als er den Dieb verfolgte, hielt der ihm plötzlich ein Messer ins Gesicht.

Mann verfolgt Handy-Dieb in Magdeburg - und wird plötzlich mit Messer bedroht

Ein Mann hat in Magdeburg einen Dieb verfolgt, der ihm zuvor ein Handy gestohlen hatte. Plötzlich wurde er mit einem Messer bedroht. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Handy-Diebstahl mit anschließender Bedrohung ist es am frühen Dienstagmorgen im Breiten Weg in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe ein 28 Jahre alter Mann zunächst an einer Straßenbahnhaltestelle auf Höhe der Einsteinstraße telefoniert, als ein anderer Mann ihm plötzlich das Handy aus der Hand gerissen habe und in Richtung Schleinufer davongelaufen sei. Wenig später habe der 28-Jährige den Dieb eingeholt. Plötzlich habe er aber eine Messerklinge vors Gesicht gehalten bekommen und den Mann deshalb nicht mehr verfolgt.

So soll der Angreifer ausgesehen haben:

- männlich

- 25 Jahre alt

- 1,60 Meter groß

- afrikanischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.