Nach einem gemeinschaftlichen Raub im Mai 2025 im Magdeburger Stadtteil Sudenburg fahndet die Polizei nun mit Hilfe von Kameraaufnahmen nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Männer sollen ihr Opfer angegriffen und dessen Mobiltelefon geklaut haben.

Mann verprügelt und Handy gestohlen! Wer kennt diese Personen? (Fotos im Text)

Die beiden Unbekannten werden beschuldigt, einen Mann in Magdeburg zusammengeschlagen und dessen Handy gestohlen zu haben.

Magdeburg. – Bereits am 18. Mai 2025 ereignete sich im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ein Raub. Wie die Polizei mitteilte, verletzten zwei Männer ihr Opfer nach einer verbalen Auseinandersetzung und stahlen dessen Smartphone.

Demnach ereignete sich der Vorfall um 6.15 Uhr im Bereich der Halberstädter Straße 138. Die beiden bislang unbekannten Täter seien zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Geschädigten geraten.

Sudenburg: Männer schlagen Opfer zusammen und stehlen Handy

Als dieser sein Handy hervorgeholt habe, um die Situation zu dokumentieren, hätten die beiden Männer ihn angegriffen, auf ihn eingeschlagen und eingetreten sowie sein Mobiltelefon entwendet. Anschließend seien die Tatverdächtigen vom Tatort geflohen.

Aus diesem Grund fahndet die Polizei nun nach folgenden Personen:

Dieser Mann wird verdächtigt, in Sudenburg einen anderen Mann zusammengeschlagen und sein Handy gestohlen zu haben. Foto: Polizei

Magdeburg: Das ist der zweite mutmaßliche Täter, nach dem die Polizei nun fahndet. Foto: Polizei

Die abgebildeten, augenscheinlich männlichen, Personen stünden im Verdacht, für einen gemeinschaftlich begangenen Raub verantwortlich zu sein.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu den abgebildeten Personen geben können. Hinweise würden unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder über das E-Revier entgegengenommen.