Vier Polizisten wurden offenbar bei einem Polizei-Einsatz wegen einer Rangelei auf dem Max-Wille-Platz in Magdeburg durch Angreifer verletzt. Die Gruppe setzte sich anscheinend aus umstehenden Menschen zusammen, die zuvor nicht an dem Einsatz beteiligt waren.

Polizei-Einsatz in Magdeburg eskaliert: Gruppe greift plötzlich Polizisten an

Ein Polizei-Einsatz in Magdeburg auf dem Max-Wille-Platz ist offenbar überraschend eskaliert. Grund war eine Gruppe, die sich bei einem Polizeieinsatz um die Beamten geschart hatte. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Angriff auf mehrere Polizisten durch eine bislang unbekannte Gruppe ist es am Donnerstagabend, 13. April, auf dem Max-Wille-Platz in Magdeburg gekommen, wo derzeit die Frühjahrsmesse stattfindet. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach sei es zuvor auf dem Platz zu einer Rangelei zwischen mehreren Menschen gekommen. Daraufhin soll es zum Einsatz der Polizisten vor Ort gekommen sein. Während die Beamten gerade im Begriff gewesen sein sollen, die Identität der ersten Gruppe zu klären, kam es anscheinend plötzlich zu einem Angriff durch eine umstehende Personengruppe, die sich mit der ersten Gruppe solidarisierte. Daraufhin mussten die Polizisten offenbar von "Zwangsmaßnahmen" Gebrauch machen.

Durch die Auseinandersetzungen wurden mehrere Personen verletzt, darunter vier Polizeibeamte. Letztere waren nach dem Einsatz allem Anschein nach noch dienstfähig.