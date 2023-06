Ein 17 Jahre alter Junge hat in Magdeburg Polizisten angegriffen und beleidigt - nachdem er es zuvor in der Lunochodstraße mit Ladendiebstahl versucht hat.

Magdeburg (vs) - Zu einem Angriff eines Jungen auf Polizisten ist es am Freitagmittag in einem Geschäft in der Lunochodstraße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach war der Junge zuvor bei einem Ladendiebstahl in dem Geschäft erwischt worden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten soll der 17-Jährige aber aktiven Widerstand gegen die Polizisten geleistet haben, heißt es weiter in der Mitteilung. Zunächst habe er einen der Beamten beleidigt, dann einen weiteren angegriffen haben. Deswegen habe er zu Boden gebracht werden müssen.

Auch im Anschluss daran habe sich der 17-Jährige weiterhin uneinsichtig und aggressiv gezeigt und die Polizisten erneut beleidigt. Neben der Diebstahlsanzeige wurden laut Polizei gegen den 17-Jährigen noch weitere Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte gefertigt.