Suche nach Tätern Mehrere Fälle von Erpressung: Polizei Magdeburg hofft auf Zeugen

In Magdeburg gab es am Freitagabend zwei Fälle von räuberischer Erpressung. Sowohl am Kroatenweg in Sudenburg als auch am Flora-Park wurden Jugendliche attackiert. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen.