Rettung in Magdeburg: RTL2-Kameras filmen zufällig Aggressionen gegen Einsatzkräfte

Beim Rettungseinsatz der Luftnotretter in Magdeburg wird es plötzlich gefährlich für die Rettungskräfte. Bei RTL2 haben Kameras für "Mensch, Retter" eine aggressive Situation zufällig eingefangen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Viermal - so oft müssen die Rettungskräfte der Magdeburger DRF Luftrettung am Tag ausrücken. Dann müssen Helikopter-Pilot Marco Cramme (53), Notfallsanitäter Thomas Scheffler (55) und Notarzt Professor Martin Sauer (49) schnell sein und sich auf alles gefasst machen. Denn manchmal passiert es, dass Patienten aggressiv gegenüber den Lebensrettern und Polizisten werden. Als RTL2 mit seinem Filmteam eine neue Folge "Mensch, Retter" dreht, filmen die Kameras durch Zufall die gefährliche Situation.