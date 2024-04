Magdeburg/DUR. - Zu einer versuchten Tötung ist es am Donnerstagabend im Magdeburger Stadtteil Sudenburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Demnach sollen zwei in Magdeburg wohnhafte Männer zunächst in Streit geraten sein, nachdem einer der Beteiligten, ein 38 Jahre alter Mann, "vor das Auto des anderen gelaufen war". Zu einem Unfall sei es aber nicht gekommen. Die Tat soll sich in der Nähe der Norma-Filiale in der Braunschweiger Straße ereignet haben.

Autofahrer in Magdeburg zückt Messer nach Streit mit Fußgänger

Während der folgenden Prügelei sei der 41 Jahre alte Autofahrer ausgestiegen und habe einen spitzen Gegenstand, wohl ein Messer, gezogen. Die Suche nach der Tatwaffe halte aber noch an, wie es von Seiten der Beamten heißt.

Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Fall dauern an.

Beide Männer seien verletzt worden, der jüngere lebensbedrohlich. Die Beteiligten kamen ins Krankenhaus.