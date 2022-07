Zigarette im Wohnzimmer löst Feuer in Magdeburger Mehrfamilienhaus aus

In der Nacht zum Montag, den 18. Juli 2022, kam es in der Straße Am Stadtblick zu einem Brand in einer Wohnung.

Magdeburg (vs) - Die Polizei wurde am Montag gegen 00:06 Uhr informiert, dass es Am Stadtblick zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr bestätigte sich der Brand in einer Wohnung. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und die Polizei leitete weitere Hausbewohner von der Gefahrenstelle weg.

Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund einer glühenden Zigarette im Wohnzimmer zum Brandausbruch. Es soll ein Gesamtschaden im unteren fünfstelliger Bereich entstanden sein. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar und der Mieter wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.