Eine 77 Jahre alte Radfahrerin ist in Magdeburg schwer verletzt worden. Wie es dazu kommen konnte, erklären wir.

77-Jährige bei Unfall in Magdeburg schwer verletzt: Wie konnte es soweit kommen?

Bei einem Unfall am Pechauer Platz in Magdeburg ist eine 77 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Symbolbild:

Magdeburg/vs - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagmorgen am Pechauer Platz in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte die Radfahrerin zunächst eine Ampel am Pechauer Platz bei grün überqueren, als es zu dem Unfall kam. Die 77 Jahre alte Frau sei von ihrem Fahrrad abgestiegen und dabei mit ihren Füßen weggerutscht.

Sie sei so schwer gestürzt, dass sie schwer verletzt ins Krankenhaus habe gebracht werden müssen, so die Polizei.