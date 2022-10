Nach der Vollsperrung der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg am Freitag steht fest: Eine 67-Jährige ist in den Gegenverkehr geraten und dabei schwer verunglückt.

Nach einer langen Vollsperrung der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg am Freitag steht nun fest: Eine 67-Jährige ist bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem folgenreichen Frontalzusammenstoß ist es am Freitagvormittag in der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach geriet eine 67- jährige PKW- Führerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Mercedes eines 34- Jährigen aus Magdeburg. Dabei kippte das Auto der 67- Jährigen offenbar auf die Beifahrerseite und die Fahrerin wurde eingeklemmt, konnte durch die Feuerwehr jedoch aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Sie soll schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Nach ersten Ermittlungen könnte ein gesundheitliches Problem unfallursächlich gewesen sein, heißt es von Seiten der Beamten.

Der 34 Jahre alte Magdeburger blieb anscheinend unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.