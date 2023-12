Nach dem DFB-Pokalspiel am Dienstagabend zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf kam es in einem Regionalexpress zu einem Angriff auf einen Gäste-Fan. Ein 21 Jahre alter FCM-Fan wollte seinem 50 Jahre alten Opfer den Fanschal rauben und schlug zu.

FCM-Fan will Schal klauen und schlägt Düsseldorf-Fan ins Gesicht

Ein FCM-Fan griff nach der Niederlage im DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen Fan der Gästemannschaft an, so die Polizei.

Magdeburg/vs - Nach derm DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend kam es in einem Regionalexpress zu einem versuchten Raub. Ein junger FCM-Fan griff einen Anhänger der Gastmannschaft an.

Laut Polizei blieb es bei der Fahrt in Richtung Magdeburg-Neustadt zwischen den beiden Fangruppierungen zunächst friedlich. Dann jedoch wollte ein 21 Jahre alter FCM-Fan einem 50 Jahre alten Fortuna-Fan den Fanschal rauben und bedrohte den Mann.

Versuchter Schal-Raub - FCM-Fan am Bahnhof von Polizei gestellt

Der 56-jährige Begleiter des Opfers wollte helfend eingreifen, der 21-Jährige schlug dem 56-Jährigen daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht.

Einsatzkräfte der Bundespolizei eilten zum Bahnhof Magdeburg-Neustadt und konnten den Tatverdächtigen stellen. Die Fortuna-Fans benötigten keine ärztliche Hilfe und setzten ihre Reise anschließend fort. Den 21-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen versuchten Raubes und Körperverletzung, heißt es in einer Pressemitteilung.