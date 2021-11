Nach Kollision in Magdeburg wird Fahrzeug gegen eine Hauswand geschleudert

Zu einem schweren Unfall ist es am 17. November 2021 auf der Haldensleber Straße in Magdeburg Neue Neustadt gekommen. Eine Person ist dabei schwer verletzt worden.

Magdeburg - Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, ist es am 17. November 2021 gegen 20 Uhr in der Haldensleber Straße in Magdeburg gekommen. Nach ersten Angaben vor Ort war ein Audi-Fahrer in Richtung Kastanienstraße unterwegs. Als dieser nach rechts in die Hugenottenstraße abbiegen wollte, überholte ihn ein VW Golf. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Golf wurde gegen eine Hauswand geschleudert.

Der vermeintliche Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Audi-Fahrer erlitt ein Schock. Die Polizei musste den Unfallort weiträumig vor Schaulustigen absperren.

Zur Unfallaufnahme war die Haldenleber Straße vollgesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten augenscheinlich einen hohen Sachschaden; der Golf einen Totalschaden. Am Haus wurde die Fassade stark beschädigt. Die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.