Magdeburg (vs) - Die Mitarbeiterin eines Nagelstudios ist am Freitagabend in der Olvenstedter Straße in Magdeburg Opfer eines Raubes geworden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll der mutmaßliche Täter zunächst das Studio betreten und anschließend sein Messer gezückt haben. Damit bedrohte er offenbar eine Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau soll ihm daraufhin mehrere Hundert Euro Bargeld übergeben haben. Anschließend sei der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflüchtet, heißt es von Seiten der Polizei.

Und so wird der Mann nach Polizeiangaben beschrieben:

- ca. 1,65 Meter groß

- ca. 20 Jahre alt

- sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

- schwarze Kapuzenjacke

- schwarzer Mund-Nasen-Schutz

- dunkle Hose

Die Polizei erbittet nun dringend Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 0391-5463295.