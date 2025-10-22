Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist es zu einer Reihe von Einbrüchen gekommen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Einbrüche in Neuer Neustadt: Rasenmäher und Jagdmesser gestohlen – So sehen die Täter aus

Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt haben sich mehrere Einbrüche ereignet.

Magdeburg. – Am frühen Dienstagmorgen ist es im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt zu einer Serie von Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Objekte ein und erbeuteten unter anderem Gartengeräte und Waffen.

Demnach seien mindestens zwei bislang unbekannte Täter zwischen etwa 2 und 3 Uhr in mehrere Objekte im Bereich Am Polderdeich/Rothenseer Straße eingebrochen.

Einbrüche in Magdeburg: Täter schlagen mehrfach zu

Zunächst stahlen die Täter demnach von einem umzäunten Grundstück mindestens zwei Rasenmäher-Roboter gestohlen.

Anschließend hätten die Täter gewaltsam eine Seitentür eines ebenfalls auf dem Grundstück befindlichen Einfamilienhauses aufgehebelt und seien danach in ein weiteres Gebäude eingedrungen. Dort entwendeten sie mindestens sechs Jagdmesser.

In unmittelbarer Nähe hätten die Täter zudem einen weiteren Zaun zerschnitten und seien in eine Garage eingebrochen. Ob und was dort gestohlen wurde, sei bislang unklar – eine Schadensauflistung stehe noch aus.

Einbrüche in Neuer Neustadt: Kameras filmen Täter

In allen drei Fällen seien die Täter von Überwachungskameras aufgenommen worden. Die Polizei veröffentlicht daraufhin jetzt folgende Täterbeschreibungen:

1. Täter:

männlich

truge eine Sturmhaube

Adidas-Trainingsjacke

schwarze Handschuhe

Jogginghose

Turnschuhe

kräftige Gestalt

2. Täter:

männlich

ebenfalls mit Sturmhaube

Softshelljacke mit reflektierenden Streifen

schwarze Hose

schlanke Gestalt

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter 0391/5463295 beim Polizeirevier Magdeburg zu melden.