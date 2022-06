Norma-Supermarkt in Magdeburg steht in Flammen - Einsatzkräfte vor Ort

Der Norma-Supermarkt in der Magdeburger Braunschweiger Straße stand in Flammen und brannte nieder.

Magdeburg (vs) - Das Norma-Supermarktgebäude in der Braunschweiger Straße Ecke Wolfenbütteler Straße in Magdeburg-Sudenburg stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Derzeit befindet sich ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften vor Ort.