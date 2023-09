Magdeburg (vs) - Ein Fußgänger wurde am Donnerstag, 31. August, gegen 2.30 Uhr schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf dem Magdeburger Ring.

Unfall auf Magdeburger Ring: Fußgänger von Lkw erfasst und schwer verletzt

Der Unfallort befand sich im Baustellenbereich auf der Fahrbahn in Richtung Norden auf Höhe der Bundesstraße 1. Ein Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt plötzlich einen dunkel gekleideten Fußgänger vor sich auf der Fahrbahn.

Aufgrund der eng angelegten seitlichen Fahrbahnbegrenzungen konnte er nicht mehr ausweichen, sodass es trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung zu einer Kollision kam.

Lebensgefahr nach Unfall in Magdeburg: Unfallopfer notoperiert

Der Fußgänger, dessen Identität bis dato unbekannt ist, wurde so schwer verletzt, dass er sich in Lebensgefahr befand und in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Es ist davon auszugehen, dass der Fußgänger deutlich alkoholisiert war, da ein entsprechender Geruch von ihm ausging. Eine weitere Lebensgefahr ist momentan nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.