Ein Rettungswagen mit seiner Besatzung und einem Patienten an Bord ist in Magdeburg in einen Unfall verwickelt worden. Es gab drei Verletzte bei dem Crash.

Unfall in Magdeburg: Rettungswagen mit Patient an Bord verunglückt

Magdeburg (vs) - Zum Zusammenstoß eines Rettungwagens mit einem Auto ist es am Dienstagabend im Olvenstedter Graseweg in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhren der 38 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens mit seinem 32 Jahre alten Beifahrer und einem Patienten an Bord zuvor auf dem Scharnhorstring in Richtung Olvenstedter Klinikum. Um den Olvenstedter Graseweg zu überqueren, habe sich der Fahrer des Rettungswagens langsam in den Kreuzungsbereich "herangetastet", so die Beamten weiter. Ein 35-jähriger Mann aus Magdeburg soll zeitgleich mit seinem Auto in Richtung Birkenallee unterwegs gewesen sein und beim Befahren der Kreuzung den Rettungswagen übersehen haben. Es kam offenbar zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Alle am Unfall Beteiligten mit Ausnahme des Patienten verletzten sich leicht.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.