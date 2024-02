Zwei Männer versuchten in Alt-Fermersleben eine Person auszurauben und verletzten diese dabei. Das Opfer wehrte sich.

Opfer verletzt: Zwei Täter versuchen Person in Fermersleben auszurauben

Die Polizei sucht zwei Männer, die versucht haben sollen, einen Mann in Fermersleben auszurauben.

Magdeburg/VS. - Am Freitag, den 2. Februar 2024, wurde eine männliche Person gegen 20.20 Uhr zum Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung im Bereich der HEM-Tankstelle in Alt Fermersleben in Magdeburg.

Der Geschädigte war fußläufig in Richtung Adolfstraße unterwegs und wurde an der dortigen Baustelle durch zwei männliche Personen angesprochen und aufgefordert sein mitgeführtes Bargeld sowie seinen vorausgegangen Einkauf aus der Tankstelle auszuhändigen.

Nachdem der Geschädigte dieses verneinte, schlug und trat ein Täter auf den Geschädigten ein. Das Opfer konnte sich wehren, woraufhin die beiden Täter ohne Diebesgut die Flucht in Richtung Westerhüsen ergriffen.

Als der Geschädigte seine Wohnanschrift erreichte, informierte dieser die Polizei und wurde in Folge der körperlichen Auseinandersetzung anschließend leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei sucht nun nach den Täter. Sie werde folg beschrieben:

1. Täter:

20-25 Jahre alt

1,80 m - 1,85 m groß

europäischer/osteuropäischer Phänotyp

sprach Deutsch mit Akzent

kurze, schwarze Haare

beige Übergangsjacke

blaue Jeans

schwarze Schuhe

blumenartiges Tattoo auf der rechten Gesichtshälfte im Bereich Schläfe /Augenbraue

keine Brille, kein Bart

2. Täter

20-25 Jahre alt

1,70 m - 1,75 m groß

europäischer/osteuropäischer Phänotyp

sprach Deutsch mit Akzent

kurze braun-blonde Haare

trug eine schwarze Bomberjacke

schwarze, enganliegende Hose

Bartstoppeln

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr persönlich, telefonisch unter 0391/546-3295 oder mittels des elektronischen Polizeireviers entgegen.