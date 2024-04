In Magdeburg sind Häuserfassaden großflächig beschmiert worden. Warum eine politische Gesinnung dahinterstecken könnte, zeigen wir.

Parolen in Stadtfeld: Häuserfassaden in Magdeburg großflächig verunstaltet

In Magdeburg sind Metergroße Graffiti mit Kurdistan- und PKK-Bezug aufgetaucht.

Magdeburg/DUR. - Zu riesigen, politisch motivierten Graffiti ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach haben Unbekannte mindestens drei Hausfassaden in der Olvenstedter Straße und Großen Diesdorfer Straße beschmiert und beschädigt. So seien unter anderem Schriftzüge mit Bezug zu Kurdistan und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in roter und weißer Sprühfarbe über mehrere Meter auf die Hausfassaden aufgetragen worden.

Die Polizei ermittelt.