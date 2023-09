Unfall in Magdeburg: Ein junger Mann ist in eine Hausfassade mit einem Motorrad gefahren.

18-Jähriger ohne Führerschein kracht mit Motorrad in Magdeburg in Hauswand

In Magdeburg ereignete sich ein Unfall mit einem Motorrad.

Magdeburg (vs) - Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es laut Polizei am Donnerstag, 31. August, gegen 12:00 Uhr im Westernplan in Magdeburg gekommen.

Laut ersten Ermittlungen vor Ort setzte sich ein 18-Jähriger auf das Krad eines Freundes und fuhr scheinbar versehentlich an. Daraufhin kollidierte er mit einer Hausfassade, in der ein Loch entstand.

Der 18-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein, heißt es in einer Pressemitteilung.