Polizei Acht- und zehnjähriges Kind in Magdeburg nach Geld durchsucht

Am Mittwoch soll es gegen 18.45 Uhr in der Robert-Mayer-Straße in Mageburg zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein. Die Opfer waren 8 und 10 Jahre alt, die mutmaßlichen Täter nicht viel älter. Die Polizei bittet um Mithilfe.