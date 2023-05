In Magdeburg haben sich zwei Männer mit einer Betrugsmasche Zugang zur Wohnung einer älteren Dame beschafft und ihr mehrere Tausend Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Achtung: Falsche Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft in Magdeburg unterwegs

Zwei Männer haben einer Frau in Magdeburg mehrere Tausend Euro gestohlen. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft aus.

Magdeburg (vs) - Diebstahl in Magdeburg: Am Mittwoch, dem 3. Mai, haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 16 Uhr die Wohnung einer älteren Dame im Magdeburger Stadtzentrum betreten. Sie sollen sich als Mitarbeiter einer örtlichen Wohnungsgesellschaft ausgegeben haben.

Während sich ein Tatverdächtiger mit der Dame in ihrer Küche aufhielt, hat der zweite laut Pressemitteilung der Polizei diverse Wertsachen aus den anderen Räumen entwendet, darunter eine Geldbörse mit einer Bargeldsumme im oberen dreistelligen Bereich und ein Sparbuch.

Anschließend sind die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflohen. Sie sind folgendermaßen beschrieben worden:

Tatverdächtiger 1: männlich, schlanke Statur, circa 50 Jahre alt, dunkle kurze Haare, grauer Anzug, sprach Deutsch ohne Akzent.

Tatverdächtiger 2: männlich, kräftige Statur, circa 60 Jahre alt, dunkle Haare, Vollbart, dunkle Wintersachen, sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei bittet darum, sich bei Hinweisen zu den Tatverdächtigen, deren Abgangsrichtung oder einem möglichen Fluchtfahrzeug unter 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.