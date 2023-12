Mehrere Täter haben laut Polizei einen Mann in Magdeburg ausgeraubt. So werden die jungen Tatverdächtigen beschrieben.

Angriff auf 39-jährigen Mann in Magdeburg: Handy geklaut

Magdeburg/vs - Ein 39-jähriger Mann wurde am 2. Dezember gegen 23.30 Uhr von einer vier bis fünfköpfigen Personengruppe in der Ritterstraße in Magdeburg ausgeraubt.

Der Mann befand sich auf dem Heimweg, als er in der Ritterstraße von vier bis fünf ihm unbekannte männlichen Personen angesprochen wurde. Der 39-Jährige ignorierte das Ansprechen zunächst, wurde dann aber von hinten gegriffen und von der Personengruppe umringt. Hierbei kam es zu einem Gerangel zwischen dem 39-jährigen Magdeburger und den Tätern, wobei es den Tätern gelang, das Handy des 39-Jährigen zu stehlen.

Der Magdeburger konnte dann bis zu seinem Zuhause flüchten und informierte die Polizei über den Raub.

Drei der Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Männlich, circa 175 bis 180 Zentimeter groß, 16 bis 18 Jahre, schlank, schwarze Haare, deutschsprachig, augenscheinlich südosteuropäischer Phänotyp, olivgrüner Parka mit Kapuze.

2. Person: Männlich, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, sehr schlank bis hager, dunkle Haare, augenscheinlich südosteuropäischer Phänotyp, rötliche Hose, weiße Jacke.

3. Person: Männlich, komplett schwarz gekleidet, Kapuze mit Fellbezug.

Zeugen, die Hinweise zum Raub oder zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der Rufnummer: 0391/546-3295 oder per E-Revier zu melden.