Magdeburg (vs) - Die Polizei fahndet mit Fotos aus einer Bus-Überwachungskamera nach zwei Beteiligten an einem Raub, zu dem es am 22. April 2022 in Magdeburg gekommen sein soll. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hatte sich am betreffenden Freitag gegen 19:30 Uhr ein 15-jähriger Magdeburger im Bus der Linie 72 befunden, als er an der Haltestelle „Am Stern“ eine vierköpfige Personengruppe hinzustieg. Während der Fahrt soll der Jugendliche mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert worden sein, so die Polizei.

Raub in der Immermannstraße in Magdeburg

Der 15-Jährige konnte offenbar zunächst flüchten und an der Haltestelle „Olvenstedter Platz“ den Bus verlassen, wurde aber anscheinend eingeholt und im Bereich der Immermannstraße zusammengeschlagen. Daraufhin soll er seine Jacke übergeben haben. Die Gruppe flüchtete, der 15-Jährige blieb verletzt zurück, wie es von Seiten der Beamten heißt.

Von zwei der offenbar jugendlichen Täter sind allerdings Kameraaufnahmen aus dem Bus bekannt. Wer hat diese jungen Männer gesehen?

Der blonde junge Mann gilt als Tatverdächtiger bei der räuberischen Erpressung in Magdeburg. Foto: Polizei

Die Polizei erbittet Hinweise zu den abgebildeten Personen oder sonstigen sachdienlichen Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 0391-5463295.