Einbruch in Magdeburger Baumarkt: In der Nacht zum Freitag drangen die Täter gewaltsam in das Geschäft ein.

Magdeburg (vs) - In der Nacht auf Freitag, den 18. März 2022, drangen unbekannte Täter in einen Baumarkt in Magdeburg-Neustadt ein, teilte die Polizei mit.

Gegen 03.00 Uhr wurde demnach der Einbruchsalarm ausgelöst. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür des Marktes und verschafften sich so Zugang, informierte die Polizei.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wurden laut Polizei zwei Fahrräder entwendet. Die Ermittlungen dauern an.