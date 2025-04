Bereits wenige Stunden nach dem Diebstahl in Magdeburg kann ein Auto von der Polizei ausfindig gemacht werden.

Wo ein in Magdeburg gestohlenes Auto kurze Zeit später aufgefunden wurde

Dieb will flüchten

Gestohlenes Auto wird auf der A12 in Brandenburg gefunden.

Magdeburg. - Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei im Fall eines in Magdeburg gestohlenen Autos verbuchen.

Demnach wurde das Fahrzeug in der Nacht von Montag (14. April) auf Dienstag (15. April) in der Salzwedeler Straße geklaut. Es konnte kurze Zeit später in Brandenburg auf der A12 ausfindig gemacht werden.

Der Fahrer im gestohlenen Auto versuchte noch auf der Autobahn vor den Polizeibeamten zu flüchten. Dabei kam es zum Unfall, bei dem sich der Fahrer verletzte.

Nachdem die Identität des vermeintlichen Diebes festgestellt wurde, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.