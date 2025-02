Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei in Magdeburg zufällig mehrere Kilogramm Drogen und Waffen gefunden. Ein Verdächtiger sitzt deswegen in Untersuchungshaft.

Magdeburg. Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Magdeburg zufällig mehrere Kilogramm Drogen und Waffen gefunden.

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Beamten bereits am 17. Februar aufgrund mehrerer vorangegangener Wohnungseinbruchsdiebstähle eine Wohnung nahe der Leipziger Straße.

Dabei habe die Polizei durch Zufall erhebliche Mengen an Drogen gefunden. Die Ermittler stellten demnach etwa viereinhalb Kilo Methamphetamin, zwei Kilo Cannabis, 240 Gramm Amphetamin sowie diverse Mengen an weiteren Betäubungsmitteln sicher. Auch Waffen, unter anderem einen Schreckschussrevolver, habe der 29-jährige Beschuldigte in seiner Wohnung gelagert.

Zudem fanden die Ermittler Diebesgut aus Wohnungen und Einfamilienhäusern verschiedener Stadtteile Magdeburgs auf.

Die Beamten nahmen den Mann aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig fest. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Beschuldigte wurde ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.