Zu einem schweren Unfall ist es am 6. September in Magdeburg gekommen. Ein E-Bike-Fahrer verletzte sich laut Polizei schwer.

Magdeburg (vs) - Unfall am Mittwoch, 6. September, in Magdeburg. Gegen 18.57 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Beimsstraße, bei dem ein E-Bike Fahrer schwer verletzt wurde.

Laut Pressemitteilung der Polizei fuhr ein 67-jähriger Magdeburger mit seinem Auto die Liebknechtstraße in Richtung Hohendodeleber Straße und bog bei Grün nach links in die Beimsstraße ab. Ein 27-jähriger E-Bike-Fahrer fuhr zur gleichen Zeit auf dem Gehweg der Hohendodeleber Straße in Richtung Liebknechtstraße und wollte ebenfalls bei Grün den Kreuzungsbereich überqueren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden, wobei der 27-jährige E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Durch die Magdeburger Polizei erfolgte danach die Unfallaufnahme sowie die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens, heißt es in einer Pressemitteilung.