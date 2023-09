EC-Karten, Ausweis und rund 450 Euro: Ehrliche Finderin gibt Geldbörse in Magdeburg ab und will keinen Finderlohn

Magdeburg (vs) - Eine ehrliche Finderin meldete sich am Montag, 4. September, bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Gegen 12.45 Uhr klingelte die 62-jährige Deutsche bei den Beamten und gab an, dass sie eine Geldbörse gefunden habe und es mithilfe der Bundespolizisten dem Eigentümer wieder zurückgeben möchte.

Ausweis, Führer- und Fahrzeugschein, Kranken- sowie Bankkarte und nicht zuletzt ein stattlicher Bargeldbetrag in Höhe von 447 Euro befanden sich in dem Portemonnaie. Einen Finderlohn lehnte die Frau mit der Aussage "Wenn mir so ein Missgeschick passiert, würde ich mich über so viel Courage des Finders freuen" ab.

Die Beamten ermittelten den 26-jährigen Betroffenen schnell und konnten ihm sein Portemonnaie zurückgeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Der junge Mann sowie die Polizisten bedanken sich für so viel Ehrlichkeit und sprechen der Finderin nochmals höchste Anerkennung aus, Chapeau", heißt es am Schluss.