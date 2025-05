Im Nixenweg in Magdeburg gab es am Montag einen Einbruch sowie einen versuchten Einbruch.

Einbrecher hatten zwei Einfamilienhäuser in Magdeburg im Visier.

Magdeburg. - In gleich zwei Einfamilienhäuser im Nixeweg in Magdeburg ist am Montag eingebrochen worden, teilt die Polizei mit.

Zwischen 8.15 und 13 Uhr hebelten unbekannte Täter demnach die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu einem Einfamilienhaus.

Sie durchsuchten sämtliche Räume. Wie die Polizei mitteilt, wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen.

Einbrecher erneut im Nixenweg in Magdeburg zugange

Gegen 15 Uhr wurde der Polizei noch ein Einbruch in der gleichen Straße gemeldet. Dabei versuchten die Täter, die Eingangstür aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang.

In beiden Fällen wurden Spuren am Tatort gesichert. Tatverdächtige konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nixeweges zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391/5463295 zu melden.