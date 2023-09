Bei einem Einbruch in Magdeburg hatten es die Diebe neben Geld auch auf Alkohol abgesehen, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 7. September, in mehrere Geschäftsräume in der Magdeburger Sieverstorstraße eingedrungen und haben unter anderem Bargeld und Spirituosen entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die Täter über ein Fenster in die Räume in der Sieverstorstraße ein. In weiterer Folge durchsuchten die Täter auch die anliegenden Räume und entwendeten hierbei mehrere Schlüssel aus einem Schlüsselkasten, um sich somit Zugang für den weiteren Gebäudekomplex zu verschaffen.

Durch den Einbruch entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, da die Täter unter anderem auch Bargeld, Elektrogeräte, aber auch Spirituosen entwendet haben.

Die Magdeburger Polizei sicherte am Tatort entsprechende Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein, heißt es in einer Pressemitteilung.